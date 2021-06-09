Петербург уступил первое место в России по заболеваемости коронавирусом

За сутки в городе зарегистрировали 700 новых случаев.

За последние сутки в России выявили 13 947 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Накануне было зарегистрировано 15 291 заразившийся. В Петербурге количество новых заболевших также снизилось:вместо 759 случаев — 700. Северная столица оказалась на втором месте, уступив Свердловской области с 705 случаями.

За сутки в Петербурге скончались 19 человек. 4562 человека выздоровели.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Смольном надеются на коллективный иммунитет в борьбе с новой волной коронавируса.

Фото: Piter.tv