Петербург укрепляет статус центра разработки беспилотников и ИИ в России

Санкт Петербург стал одним из ключевых российских центров развития беспилотных технологий и искусственного интеллекта. В городе формируется система, объединяющая образование, науку и производство.

Санкт Петербург продолжает развивать направление беспилотных систем и искусственного интеллекта, превращаясь в один из ведущих научно технических центров России. В городе работают десятки предприятий, занимающихся разработкой и производством беспилотных технологий.

18 и 19 июля на стадионе "Петровский" пройдет всероссийский фестиваль гонок дронов "Победа". В рамках мероприятия участники покажут возможности FPV квадрокоптеров, которые смогут одновременно участвовать в одном заезде. Соревнования пройдут в командном и личном форматах в классе 330. Развитие отрасли стало возможным благодаря созданию законодательной базы для поддержки инновационных проектов. Как отметил депутат Законодательного собрания Петербурга Всеволод Беликов, при подготовке инициатив учитывались предложения специалистов ведущих городских вузов и представителей технологических предприятий.

Одним из важных этапов стали изменения в закон "О промышленной политике Санкт Петербурга", которые расширили возможности поддержки инноваций, включая внедрение искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем. Также были внесены изменения в закон "Об основах научно технической политики", где развитие ИИ, робототехники и БАС закрепили как приоритетные направления. Сегодня в Петербурге около 65 предприятий работают в сфере беспилотных технологий. На их долю приходится примерно 30% российских беспилотных систем.

В городе создается инфраструктура для развития отрасли. Технопарк ГУАП объединил около 40 лабораторий и инженерных площадок, где студенты и стартапы могут использовать современное оборудование. Также развивается технопарк "l618" компании "БРИЗ", который станет площадкой для размещения технологических проектов и производств. В 2025 году петербургские компании получили более 1,8 млрд рублей грантов на обратный инжиниринг. Кроме того, Петербург занимает 2 место в России по количеству малых технологических компаний. В городе работают 570 таких организаций с общей выручкой более 110 млрд рублей.

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Фото: Magnific