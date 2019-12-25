Домашний интернет в Петербурге оказался лучшим в России по итогам августа

Медианная скорость входящего соединения у регионов-лидеров превысила 90 Мбит/с.

Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге российских регионов по качеству фиксированного интернет-соединения. Результаты исследования за август 2026 года опубликовал сервис Speedtest.ru.

При составлении рейтинга специалисты проанализировали более 5 млн замеров, выполненных пользователями разных операторов. Оценка проводилась отдельно для мобильного интернета и фиксированного широкополосного доступа.

В сегменте домашнего интернета Петербург набрал 88,56 балла и занял первую строчку рейтинга. На втором месте расположилась Московская область с результатом 85,27 балла, третьей стала Мурманская область, получившая 82,70 балла.

В первую десятку также вошли Республика Крым, Новосибирская область, Красноярский край, Москва, Республика Северная Осетия – Алания, Кемеровская и Липецкая области. У регионов, показавших лучшие результаты в сегменте фиксированного доступа, медианная скорость входящего соединения превышает 90 Мбит/с. При этом задержка сигнала составляет около 5–7 мс.

При расчете итоговой оценки учитывались скорость загрузки и отдачи данных, задержка соединения и ее вариативность. Для каждого региона использовалось не менее 1000 пользовательских измерений. Итоговый балл является относительным: максимальные показатели в каждой категории соответствуют 100 баллам.

Отдельно специалисты оценили качество мобильного интернета. Здесь лидером стал Алтайский край с 85,54 балла. Второе место занял Краснодарский край с 80,5 балла, третье – Ставропольский край с 77,76 балла. В десятку также попали Тюменская, Ростовская и Ульяновская области, Чувашия, Воронежская и Саратовская области, а также Красноярский край.

Для мобильного сегмента учитывались только замеры через сотовую сеть, без подключения к Wi-Fi. В сервисе отметили, что рейтинг планируют обновлять ежемесячно. По мнению представителей Speedtest.ru, собранные непосредственно от пользователей данные позволяют сравнивать качество мобильного и фиксированного интернета в разных регионах и отслеживать изменения показателей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")