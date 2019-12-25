Петербург сэкономил 3,4 миллиарда рублей благодаря анализу цен.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко, возглавляющий администрацию губернатора, сообщил в своем канале "Макс" о рекордной экономии. В 2026 году город сберег более 3,4 миллиарда рублей на государственных закупках, применяя принцип "закупка без переплаты".

Еще на стадии формирования бюджета эксперты проанализировали рыночные цены. Это позволило не допустить необоснованных трат на 1,5 миллиарда рублей.

Сотрудники Центра ценообразования проверяли стоимость контрактов до их публикации. Если цена оказывалась завышенной, документы возвращали на доработку. Такая мера сберегла дополнительно 1,13 миллиарда рублей.

Переход к электронным закупкам у единственного поставщика принес еще 0,8 миллиарда рублей экономии.

Москаленко подчеркнул, что все сэкономленные средства возвращаются в систему городского финансирования и направляются на другие городские нужды.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять автоматически, отдельного заявления подавать не нужно.

Фото: Piter.tv