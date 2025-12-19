Петербург сэкономил миллиарды благодаря эффективным госзакупкам

Город увеличил объем контрактов и сократил расходы бюджета.

В Санкт-Петербурге в прошлом году за счет эффективной контрактации государственных закупок удалось сэкономить 16,3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор города на рабочем совещании с членами правительства при подведении итогов закупочной деятельности.

По официальным данным, общий объем финансирования государственных закупок в 2025 году превысил 590 млрд рублей. Этот показатель оказался на 9 % выше уровня 2024 года. Экономия, достигнутая по итогам определения поставщиков, увеличилась на 18 % по сравнению с предыдущим годом.

Губернатор отметил, что город последовательно наращивает объем средств, направляемых на услуги и закупки для обеспечения городских нужд. В связи с этим вопросы рационального и целевого расходования бюджетных средств находятся под постоянным контролем.

Сообщается, что в 2025 году была поставлена задача заключить к 1 июля не менее 80 % контрактов от общего объема финансирования. По итогам отчетного периода уровень контрактации составил 80,4 %, а с учетом закупок, находившихся в стадии размещения, достиг порядка 86 %, что превысило показатели 2024 года почти на четыре процентных пункта. Аналогичное требование по срокам контрактации установлено и на текущий год.

Особое внимание уделялось своевременному заключению контрактов, необходимых для исполнения адресной инвестиционной программы и городского бюджета. В приоритетном порядке финансировались проекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

По итогам года было заключено 11 контрактов на строительство объектов образования и семь контрактов на приобретение уже возведенных зданий. Общая стоимость этих соглашений составила 24,5 млрд рублей.

Кроме того, были подписаны шесть контрактов на строительство медицинских учреждений на сумму почти 23 млрд рублей. В рамках этих проектов во Фрунзенском районе запланировано создание станции переливания крови, в Выборгском районе — взрослой поликлиники с женской консультацией, в Красносельском районе — амбулаторно-поликлинического отделения и взрослой поликлиники, в Приморском районе — диагностического центра и стоматологической поликлиники.

Также в прошлом году заключен контракт на поставку 100 электробусов стоимостью 3 млрд рублей. Их поступление в город ожидается в первом квартале. Стратегически значимым назван и контракт на строительство набережной Макарова с мостовым переходом через реку Смоленку.

