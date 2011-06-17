Петербург представляет потенциал фармацевтической отрасли на выставке MEDICA 2021

Выставка проходит в выставочном комплексе Messe Duesseldorf в Дюссельдорфе (Германия).

С сегодняшнего дня, 15 ноября, до четверга, 18 ноября, комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга будет представлять коллективный стенд производителей города на ведущей международной выставке медицинской индустрии MEDICA 2021. Об этом сообщил Смольный.

Комитет оказывает поддержку предприятиям города для участия в MEDICA уже несколько лет. В этот раз выставка пройдет в выставочном комплексе Messe Duesseldorf в Дюссельдорфе (Германия). Представленные на стенде компании вызывают большой интерес и успешно устанавливают экспортные отношения. Участие в выставке позволяет выйти на рынки не только Германии и Евросоюза, но и Азии, Ближнего Востока и Америки.

Отмечается, что во время работы выставки на стенде покажут презентации участников экспозиции, будет представлена продукция.

В этом году Петербург представляют ООО "Аксиома", ЗАО "ЭЛТЕХ-Мед", НПК "Провита", группа компаний "Алкор Био", НТП "ТКА", SARSTEDT AG & CO, АО "НПО "Тепломаш", ООО "Хронос" и протезно-ортопедический центр "Сколиолоджик.ру".

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