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Незрячие гиды провели экскурсию губернатору Петербурга
Сегодня, 20:21
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nadezhda_sib

Незрячие гиды провели экскурсию губернатору Петербурга

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В "Экспофоруме" создали рабочие места для людей с инвалидностью.

В КВЦ "Экспофорум" представили интерактивное пространство в абсолютной темноте, в которой проводниками стали незрячие гиды. Сегодня, 13 ноября, на экскурсии побывал губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Более 10 млн рублей город выделил на создание мест для людей с повышенными потребностями, например, по специальности "гид-эскурсовод" для людей, у которых отсутствует зрение. Социальный проект "Мир на ощупь" представили в рамках XII Петербургского международного инновационного форума и XXIII Международного форума "Российский промышленник".  

Среди интересных разработок также комплекс технологий "Умная одежда - интеллектуальная кожа" и виртуальный стилист, который может выбрать для вас одежду из Интернет-магазинов. Автором стал технопарк ЛЭТИ. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, на каких площадках будет проходить международный культурный форум. 

Фото: gov.spb.ru

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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