Незрячие гиды провели экскурсию губернатору Петербурга

В "Экспофоруме" создали рабочие места для людей с инвалидностью.

В КВЦ "Экспофорум" представили интерактивное пространство в абсолютной темноте, в которой проводниками стали незрячие гиды. Сегодня, 13 ноября, на экскурсии побывал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Более 10 млн рублей город выделил на создание мест для людей с повышенными потребностями, например, по специальности "гид-эскурсовод" для людей, у которых отсутствует зрение. Социальный проект "Мир на ощупь" представили в рамках XII Петербургского международного инновационного форума и XXIII Международного форума "Российский промышленник".

Среди интересных разработок также комплекс технологий "Умная одежда - интеллектуальная кожа" и виртуальный стилист, который может выбрать для вас одежду из Интернет-магазинов. Автором стал технопарк ЛЭТИ.

Ранее Piter.TV рассказал о том, на каких площадках будет проходить международный культурный форум.

Фото: gov.spb.ru