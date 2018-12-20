Петербург попал в топ лучших городов для празднования Старого Нового года

С 11 по 13 января в городе на Неве проходит фестиваль джаза.

Петербургский фестиваль джаза занял второе место в рейтинге лучших праздников, которые стоит посетить перед Старым Новым годом. С 11 по 13 января в городе на Неве проходит фестиваль, приуроченный к 30-летию Филармонии джазовой музыки. Список составило аналитическое агентство "ТурСтат".

Помимо Петербурга в рейтинг попали Москве, Екатеринбург, Белгород и Рязань. Столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" занял первое место, уральский "Старый Новый Рок" расположился на третей строчке. На четвертом месте разместился Фестиваль вареников в Белгороде, а пятерку замкнул "Рязанский валенок" в Рязани.

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Фото: Джаз, Jazz/ ВК