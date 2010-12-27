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Петербург попал в список городов России с самым доступным бензином
Сегодня, 21:43
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IRINA_CHALKINA
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Петербург попал в список городов России с самым доступным бензином

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Согласно исследованиям, любой горожанин со средней зарплатой, может спокойно покупать более тысячи литров бензина в месяц.

Согласно исследованиям компании "РИА Рейтинг" Петербург попал в 10-ку городов с самым доступным бензином. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Город возглавил предпоследнюю строчку в  топе. По данным исследования, любой горожанин со средней зарплатой,  может спокойно себе позволить  больше тысячи литров бензина в месяц. А вот ситуация в Ленинградской области напротив, оставляет желать лучшего. Так, область заняла 19-е место. 

Лидирующие позиции в списке заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманск и Москва. Самый недоступный бензин оказался в Дагестане. 

Фото: Pixabay

 

Теги: бензин петербург , исследование риарейтинг
Категории: Лента новостей Новости СПб

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