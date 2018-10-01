Для лечения коронавирусных больных в Петербурге выделят 2 млрд рублей

Благодаря дополнительным средствам можно будет увеличить количество оплаченных случаев оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе больным коронавирусом.

Петербург получит дополнительное федеральное финансирование на оплату медицинской помощи в рамках ОМС. Городу предоставят дополнительный межбюджетный трансферт в размере 2,83 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Ранее город должен был получить 4,524 млрд рублей, а с увеличением бюджета – 6, 607 млрд рублей. Финансирование направят на увеличение количества оплаченных случаев оказания медпомощи застрахованным по ОМС петербуржцам, в том числе тем, кто заразился коронавирусом.

Деньги распределят по медучреждениям, которые помогают больным коронавирусом.

Фото: Piter.tv