Для лечения коронавирусных больных в Петербурге выделят 2 млрд рублей

Петербург получит дополнительное федеральное финансирование на оплату медицинской помощи в рамках ОМС. Городу предоставят дополнительный межбюджетный трансферт в размере 2,83 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Ранее город должен был получить 4,524 млрд рублей, а с увеличением бюджета – 6, 607 млрд рублей. Финансирование направят на увеличение количества оплаченных случаев оказания медпомощи застрахованным по ОМС петербуржцам, в том числе тем, кто заразился коронавирусом.
Деньги распределят по медучреждениям, которые помогают больным коронавирусом.
Фото: Piter.tv
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