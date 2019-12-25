Петербург поддержит расширение завода "Митракс"

Город выделит участок Митраксу для строительства новых мощностей и техники.

В Санкт-Петербурге проект компании "Митракс" по расширению производственных площадей получил статус "масштабного инвестиционного проекта", что позволит предприятию построить новый завод и увеличить выпуск уборочной техники, сообщили на рабочем совещании под руководством губернатора Александра Беглова.

Решение было принято 8 декабря на совещании губернатора с членами городского правительства. Проект "Митракса" внесён в перечень масштабных инвестиционных инициатив, что предоставляет компании право целевого получения земельного участка на условиях льготной аренды.

Предприятие является производителем уборочной техники, используемой коммунальными службами Петербурга. Присвоение статуса МАИП позволит компании расширить производственные мощности и ускорить выпуск современной техники для нужд города.

В ходе обсуждения губернатор отметил, что Петербург выполняет задачи по обеспечению технологического суверенитета и продолжает укреплять промышленный сектор. Он подчеркнул, что город регулярно получает предложения от инвесторов, заинтересованных в запуске новых производств.

Фото: пресс-служба Смольного