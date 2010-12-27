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Петербург подарит азиатским туристам чемпионат Европы по футболу
Сегодня, 12:14
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IRINA_CHALKINA

Петербург подарит азиатским туристам чемпионат Европы по футболу

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Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что Ростуризм проведет в декабре несколько роуд-шоу в странах Азии. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы это делаем: буквально с 16 по 20 декабря пройдет серия презентационных роуд-шоу, которые мы проведем в Японии, Корее, Китае, Вьетнаме и Индии. Они называются "Россия 2020",

—сказано в сообщении.

Известно, что эта программа реализуется совместно Ростуризом с властями Петербурга. На мероприятии расскажут о плюсах электронной визы в Северную столицу.

Напоним, что матчи пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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