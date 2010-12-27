Полиция Петербурга получила от города 110 новых машин

В общем сложности автопарк МВД пополнился на 181 транспортное средство.

15 мая местному ГУ МВД город передал 110 новых автомобилей, сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Торжественная передача состоялась сегодня в первой половине дня на Дворцовой площади. На церемонию приехал Георгий Полтавченко, губернатор области Александр Дрозденко, а также председатель ЗакСа Вячеслав Макаров и начальник главного управления МВД России по городу и области Сергей Умнов.

В общей сложности ведомству передали 181 машин. Большую часть, 110 авто, были куплены на бюджетные деньги города. Из них 30 машин "УАЗ-Патриот".

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