Петербург передал Абхазии современную машину скорой помощи

Новый реанимобиль из Петербурга будет спасать жизни в Абхазии

Петербург передал Республике Абхазия новую машину скорой медицинской помощи, оснащённую современным оборудованием. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своих соцсетях.

По его словам, новый автомобиль позволит медицинским бригадам быстрее и качественнее оказывать помощь пациентам. Поляков особо отметил, что доступ к экстренной медицине важен не только для жителей Абхазии, но и для российских туристов, в том числе петербуржцев, которые часто выбирают это направление для отдыха.

Забота о здоровье людей не заканчивается на границе, и где бы ни находились граждане, они должны иметь возможность получить качественные медицинские услуги, подчеркнул вице-губернатор.

Ранее Piter.TV сообщал, что людей с инвалидностью и мотоциклистов могут наделить правом ездить по выделенке.

Фото: MAX/Кирилл Поляков