Петербург отметил день Казанской иконы Божией Матери

В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга прошли праздничные богослужения в честь дня явления Казанской иконы Божией Матери. В литургии приняли участие духовенство, прихожане и губернатор Александр Беглов.

21 июля, в день явления Казанской иконы Божией Матери, в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга состоялась Божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, пишет Петербургский Дневник.

Вместе с духовенством и прихожанами в праздничной службе принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Казанская икона Божией Матери считается одной из главных святынь Русской православной церкви. Согласно церковному преданию, образ был обретен в Казани в 1579 году после чудесного явления Богородицы девочке Матроне на месте сгоревшего храма. С тех пор святыня стала символом духовной поддержки, надежды и защиты для верующих.

В Санкт-Петербург список Казанской иконы доставили в начале XVIII века по распоряжению вдовствующей царицы Прасковьи Федоровны. В 1811 году для хранения святыни на Невском проспекте построили Казанский собор, который сегодня остается одним из главных духовных символов города.

Председатель приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков отметил, что Казанская икона Божией Матери и сегодня остается духовной опорой для верующих. По его словам, люди обращаются к святыне с молитвами о милости, помощи и заступничестве, особенно в непростые времена.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил жителей города с престольным праздником. Он подчеркнул, что история Казанской иконы Божией Матери неразрывно связана с испытаниями, которые на протяжении веков переживала страна, а церковные летописи сохранили свидетельства о помощи и чудесном избавлении народа в трудные периоды.

Прошедший крестный ход по Невскому проспекту собрал 75 тысяч человек.

Фото: Piter.tv