Петербург попал в холодный тыл циклона 22 марта

В этот день в городе пройдет кратковременный снег, возможна гололедица.

В понедельник, 22 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться тыловой, холодной частью уходящего на восток циклона. В такой ситуации в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный снег, возможна гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе составит 0…+2 градусов, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Петербургу спрогнозировали скорое наступление весны.

Фото: Instagram / striking_thirteen