Петербург обогнал Москву по тратам жителей на рестораны

Средние расходы семьи из трёх человек на общепит в Северной столице достигли 8,9 тысячи рублей в месяц, что вдвое больше показателя годичной давности.

Аналитическая служба сети FinExpertiza на основе данных Росстата (выборочное обследование почти 48 тысяч семей) выяснила, что жители Петербурга в прошлом году значительно увеличили затраты на кафе, рестораны и доставку готовой еды. Среднемесячные траты семьи из трёх человек выросли с 4,46 тысячи до 8,9 тысячи рублей. Этот показатель в 2,6 раза превышает общероссийский уровень (3,45 тысячи) и опережает московский (около 7 тысяч).

Доля расходов на общепит в семейных бюджетах петербуржцев увеличилась с 5 до 8,4 процента за год. В Москве прирост был скромнее — с 5,7 до 6,2 процента. Аналитики связывают это не только с ростом числа посещений, но и с ускоренным повышением цен: инфляция в ресторанном сегменте Петербурга достигла 11,9 процента против 9,5 процента в столице.

Дополнительным драйвером стал туристический поток — в 2025 году город принял 12,4 миллиона гостей, что на 7 процентов больше, чем годом ранее, и на 19 процентов выше допандемийного уровня. Вклад путешественников в экономику превысил 800 миллиардов рублей.

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Фото: Piter.TV