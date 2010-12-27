Петербург начал тестовое производство инсулина

Важный препарат с ноября будут в полном объеме делать в промзоне "Пушкинская".

В Петербурге запустили тестовое производство фармацевтического предприятия "Герофарм". Там будут производить инсулин, что поможет России отказаться от импорта этого жизненно необходимого многим людям препарата.

На церемонии открытия, которая прошла сегодня, 23 сентября, присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Производство обустроили на площади в 14 тыс. квадратных метров в промзоне "Пушкинская".

Фото: gov.spb.ru

Промышленный выпуск инсулина начнется в ноябре 2017 года. Вторую очередь откроют год спустя. На запуск производства вложили 3,3 млрд рублей. Также "Герофарм" будет делать в Петербурге лекарства против офтальмологических и невралгических заболеваний, а также против болезней климактерического синдрома, сообщает "Петербургский дневник".

Фото: gazeta13.ru