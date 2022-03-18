Производитель инсулина из Петербурга начнет поставки в Марокко

Речь идет о компании Северной столицы "Герофарм".

Компания "Герофарм" из Петербурга с начала 2024 года будет поставлять в Марокко инсулин. Об этом 23 ноября сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в своем телеграм-канале.

Летом этого года "Герофарм" совместно с марокканской фармацевтической лабораторией зарегистрировала на территории Королевства инсулин гларгин, который является самым востребованным препаратом в мире. Он отличается длительностью своего действия.

Отметим, что интерес со стороны стран Ближнего Востока и Северной Африки к инсулинам петербургской компании растет с каждым годом. Так, в 2022 году локализовали производство генно-инженерных инсулинов в Алжире.

Ранее мы рассказывали о том, что BIOCAD испытает в Петербурге препарат, предупреждающий сахарный диабет.

Фото: Телеграм / Кирилл Соловейчик