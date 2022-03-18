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Производитель инсулина из Петербурга начнет поставки в Марокко
Сегодня, 22:01
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Производитель инсулина из Петербурга начнет поставки в Марокко

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Речь идет о компании Северной столицы "Герофарм".

Компания "Герофарм" из Петербурга с начала 2024 года будет поставлять в Марокко инсулин. Об этом 23 ноября сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в своем телеграм-канале.

Летом этого года "Герофарм" совместно с марокканской фармацевтической лабораторией зарегистрировала на территории Королевства инсулин гларгин, который является самым востребованным препаратом в мире. Он отличается длительностью своего действия. 

Отметим, что интерес со стороны стран Ближнего Востока и Северной Африки к инсулинам петербургской компании растет с каждым годом. Так, в 2022 году локализовали производство генно-инженерных инсулинов в Алжире. 

Ранее мы рассказывали о том, что BIOCAD испытает в Петербурге препарат, предупреждающий сахарный диабет.

Фото: Телеграм / Кирилл Соловейчик

Теги: герофарм, инсулин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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