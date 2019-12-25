Петербург может потерять около млрд рублей после закрытия авторских баров

С 1 января продать алкоголь в многоквартирных заведениях, меньше 50 кв.метров, будет нельзя.

Более 100 заведений попадут под действие обновленного закона "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге". Предварительные цифры на пресс-конференции в "Интерфаксе Северо-Запад" озвучил автор поправок в законопроект депутат Денис Четырбок.

По словам председателя петербургского отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Дмитрия Панова, количество таких заведений составляет около 112 баров. Из-за их закрытия Петербург может потерять около миллиарда рублей налогов. Также без рабочих мест могут остаться около 2 тысяч горожан.

Как мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова, данный законопроект был принят без оценки регулирующего воздействия. Денис Четырбок с ним не согласен. Председатель комитета по законодательству ЗакСа соответствующие исследования ведутся.

Сейчас рабочая группа занимается разработкой понятия "авторский бар" ― заведения, в которых продается алкоголь и созданы цивилизованные условия для посетителей. Для него будет создан отдельный закон. Закон, который уже был принят ЗакСом и губернатором, меняться не будет.

Напомним, с 1 января 2021 года розничная продажа алкогольной продукции в ресторанах, барах, кафе и буфетах, которые расположены в многоквартирных жилых домах, будет разрешена, если площадь заведения составляет не менее 50 кв.метров.

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