Петербург ждёт 30 новых автобусов из Белоруссии

Петербург получит 10 дизельных гигантов и 20 газомоторных автобусов.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, находящийся с рабочим визитом в Белоруссии, сообщил о предстоящих поставках автобусов МАЗ в Северную столицу. До конца 2026 года ожидается поступление 10 дизельных машин особо большого класса и 20 газомоторных автобусов.

Накануне между МАЗ и ГУП "Пассажиравтотранс" было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве. Во вторник, 25 августа, делегация Петербурга продолжила переговоры с руководством Минского автомобильного завода. Обсуждалась готовность предприятия к тестовой эксплуатации новых моделей подвижного состава.

По словам Полякова, петербургский перевозчик уже эксплуатирует более 800 автобусов МАЗ. Новые поставки увеличат парк почти до 830 единиц. Также вице-губернатор рекомендовал белорусским специалистам обратить внимание на гибридные силовые установки типа "дизель-электричество" как на одно из перспективных направлений развития пассажирского транспорта.

Ранее на КАД у Лисьего Носа сгорел рейсовый автобус.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)