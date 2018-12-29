Петербург готовится к встрече Китайского Нового Года

В рамках празднования пройдут различные мастер-классы.

В среду, 23 января в Главном штабе Эрмитажа обсудили подготовку к празднованию Китайского Нового Года. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В этом году мероприятие пройдет при поддержке Народного Правительства города Чунцин.

Организаторы фестиваля отметили, что любой желающий сможет поучаствовать в мастер-классах по росписи китайских фонариков и шелка, каллиграфии и живописи го-хуа. Кроме того, на площадках будут вестись лекции и выставлены тематические экспозиции

Торжественные мероприятия в Северной столице начнутся 5 февраля и будут идти около двух недель.

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