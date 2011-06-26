Петербург готовится к старту сезона проката электросамокатов

В городе по-прежнему работает три крупных оператора, а количество самокатов останется на уровне прошлого года.

Санкт-Петербург постепенно входит в сезон проката средств индивидуальной мобильности. Как пишет "Деловой Петербург" сервисы аренды электросамокатов предварительно начнут работу в марте, однако точная дата пока не определена.

В одной из компаний пояснили, что запуск зависит исключительно от погоды и сейчас открывать сезон преждевременно. В городском комитете по транспорту напомнили о критериях, закрепленных в соглашении на 2025 год. Старт возможен только при установлении стабильных положительных температур и полном высыхании асфальтового покрытия.

В текущем сезоне в Петербурге продолжат функционировать три оператора. Представители Ассоциации операторов микромобильности сообщили, что общее количество самокатов в городе достигло 42 тысяч. Все участники рынка подтвердили: на момент открытия сезона число устройств существенно не изменится по сравнению с прошлым годом.

В Смольном также подвели промежуточные итоги работы в 2025 году. За этот период нарушителям правил пользования самокатами выписали более 30 тысяч штрафов, а 900 аккаунтов были заблокированы. При этом в Северной столице зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности.

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре на Сиреневом бульваре эвакуировали 13 человек, пострадал мужчина.

Фото: unsplash (Yiting He)