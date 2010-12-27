Петербург будет расширять сотрудничество с иностранными авиаперевозчиками

К 2025 году пассажиропоток планируют увеличить почти в два раза.

Петербург планирует расширять сотрудничество с иностранными авиаперевозчиками и открывать новые направления перелетом. Сегодня, 21 октября, губернатор Северной столицы обсудил сотрудничество с партнерами из Венгрии. Представитель авиакомпании Wizz Air заявил о том, что в перспективе перевозчик может запустить новый маршрут Петербург - Лондон.

На данный момент в Пулково работают более 70 международных и российских авиакомпании по 150 направлениям. К 2025 году пассажиропоток хотят увеличить с 18 млн человек до 35 млн пассажиров каждый год.

По словам Александра Беглова, этому будет способствовать введение с 1 октября бесплатных электронных виз для граждан других государств. Кроме того, идут разговоры об установлении в Пулково 7-й степени свободы воздушного пространства.

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