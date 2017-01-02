Директор программ РОСФОТО рассказала о главных событиях 2020 года

Съемочной группе Piter.TV рассказали о планах в музейно-выставочном центре РОСФОТО.

Piter.TV узнал, что подготовил музейно-выставочный центр РОСФОТО для петербуржцев и гостей города. О грядущих выставках рассказала директор выставочных и издательских программ Анна Максимова.

После новогодних праздников мы готовим выставку, посвященную балетной фотографии советского периода. Скорее всего, мы откроем выставку, которая посвящена венской опере, последним 20 годам событий оперы. Я думаю, что будет очень интересно, может быть, мы откроем уголок венского бала. Такое между фотографическим и fashion событием будет. Анна Максимова, директор выставочных и издательских программ РОСФОТО

Ранее Piter.TV побывал на выставке "Многоликая Россия". Там показали фотографии Вильяма Каррика, который стал первым человеком, открывшим фотоателье в России.

Фото и видео: Piter.TV, РОСФОТО