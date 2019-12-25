Песков: вводить запреты на поездки в нерабочие дни из-за COVID-19 не планируется

Он подчеркнул, российские власти не приветствуют такое ограничение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют вводить запреты на поездки и путешествия граждан страны в нерабочие дни. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, закрытие границ регионов РФ, если это произойдет, станет "абсолютно последней мерой". По словам Пескова, российские власти не приветствуют такое ограничение.

Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия <...> Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но, с другой стороны, это [поездки]не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, на прошлой неделе в ходе совещания с членами кабмина президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Указ был подписан в этот же день. Глава государства подчеркнул, что зарплата работников в период выходных должна быть сохранена. При этом Путин призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.

Ранее мы сообщали, что в Хакасии введут комендантский час на период нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября.

Фото: kremlin.ru