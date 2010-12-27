Кремль прокомментировал письмо ученых в поддержку Виктора Кудрявцева

Официального документа никто не получил.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не получал письмо от петербургских ученых в защиту Виктора Кудрявцева. Об этом сообщает ИА "Regnum".

Мне неизвестно, что официально такое письмо входило (в администрацию президента), но из сообщений СМИ мы узнали, что такое обращение было сделано. Но как, по каким каналам, я сказать не могу, я не располагаю такой информацией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.

Напомним, что 74-летний сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля по обвинению в госизмене. Коллеги ученого отмечают, что отчет о проекте был полностью согласован на всех уровнях.

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