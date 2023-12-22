Песков: удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку

В Кремле заявили, что СВО продолжится.

Ракетный удар Вооруженных сил России по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на террористический акт Вооруженных сил Украины, которые ранее ударили по мирным жителям на гражданском рынке в городе Донецке. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 23 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле уделили внимание тому, в чем принципиальная разница между отечественным массированным ударом от действий киевского режима.

Нет, нельзя. Мы продолжаем СВО. И наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима. Дмитрий Песков, пресс-секреарь Кремля

Песков назвал удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости