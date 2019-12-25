Песков считает упреки в сторону РФ в предательстве из-за позиции по Карабаху несостоятельными

Кремль считает и президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна друзьями России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает упреки в сторону России в предательстве из-за позиции по Карабаху несостоятельными. Заявление он сделал в интервью RT.

Несостоятельными он назвал претензии некоторых людей в РФ и Армении, которые называют неоказание Россией поддержки Армении во время конфликта в Карабахе предательством.

Песков отметил, что Кремль считает и президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна друзьями России.

Мы дорожим нашей дружбой, исторической дружбой с народом Азербайджана, и с народом Армении. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что именно такое отношение позволило России выступить в качестве беспристрастного посредника в конфликте.

Ранее мы писали, что Песков заявил, что трубопроводный газ может лучше всего обеспечить энергобезопасность Европы.

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