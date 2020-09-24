Вчера, 13:28
Песков: пасхальное перемирие носит гуманитарный характер

В Кремле напомнили, что Пасха является святым праздником как для России, так и для Украины.

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной носит гуманитарный характер. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали объявление главы государства Владимира Пуна о перемирии в связи с праздником Пасхи, которое пройдет с 11-го до 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это пообещал "действовать соответственно". По словам Пескова, перемирие носит гуманитарный характер. Он напомнил, что Пасха является святым праздником как для России, так и для Украины.

Как мы неоднократно говорили и как говорил президент Путин, мы хотим не перемирия. Мы хотим мира, прочного, устойчивого мира.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал опасения Франции об угрозе открытой войны с РФ безосновательными.

