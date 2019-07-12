Дмитрий Песков о разговоре Путина с Зеленским: лидеры стран общались более 20 минут

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал первое общение главы России с Зеленским.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского. По информации от спикера, общение продлилось 20 минут. Общая канва разговора носила прагматичный характер. Однако, общение все же было ознакомительным, так как президенты никогда ранее не встречались и не имели возможности познакомиться.

Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было объясняет Дмитрий Песков

Политик отметил, что сам факт первого общения глав России и Украины является важным шагом во взаимоотношениях двух государств. Чиновник добавил, что телефонный разговор был согласован оперативно, так как была инициатива.

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