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Дмитрий Песков о разговоре Путина с Зеленским: лидеры стран общались более 20 минут

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Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал первое общение главы России с Зеленским.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского. По информации от спикера, общение продлилось 20 минут. Общая канва разговора носила прагматичный характер. Однако, общение все же было ознакомительным, так как президенты никогда ранее не встречались и не имели возможности познакомиться.

Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было

объясняет Дмитрий Песков

Политик отметил, что сам факт первого общения глав России и Украины является важным шагом во взаимоотношениях двух государств. Чиновник добавил, что телефонный разговор был согласован оперативно, так как была инициатива. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Visa и Mastercard могут уйти из России из-за нового законопроекта.

Видео: YouTube/95 квартал

Теги: владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Мировые новости, Тема дня,

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