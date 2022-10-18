Песков: новые регионы защищаются так же, как и остальная территория России

В Кремле рассказали об интеграции регионов в правовое поле РФ.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что новые регионы защищаются так же, как и остальная территория России. Речь идет о Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республик. В Кремле уточнили, что эти земли теперь являются неотъемлемой частью РФ, поэтому безопасность на них обеспечивается также, как и в остальных субъектах страны. Таким образом чиновник ответил на вопрос о то, распространяется ли на регионы действие отечественного"ядерного зонтика".

Но все эти территории являются неотъемлемой частью РФ, и, соответственно, все они защищаются, их безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как вся остальная территория. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник добавил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области были приняты в состав России "сравнительно недавно", поэтому сейчас ведется работа по их юридической, социальной и экономической интеграции.

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о покупке дронов у Ирана.

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