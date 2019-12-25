Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал популистским план Навального "Пять шагов для России" для выхода из кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.
При этом чиновник рассказал, что не знает — ознакомился ли с планом кто-то из руководства в Кремле, так как там у людей "много предметных дел".
Но очень много все популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
По его словам, причиной этого стал низкий уровень компетенции составителей.
Даже, я бы сказал, отсутствием должного уровня компетенции.
Отметим, Навальный предлагал раздать гражданам России и бизнесу деньги из Фонда национального благосостояния.
Ранее Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram.
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