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Песков назвал опасной дискуссию о поставках Киеву вооружений для ударов по территории РФ

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В Кремле рассказали о том, что Запад нагнетает обстановку в регионе.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал чрезвычайно опасной дискуссию о поставках киевскому режиму новых тяжелых видов вооружений для ударов по территории РФ. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе телефонного брифинга с журналистами. Он считает, что само по себе обсуждение такого вопроса может сказаться на нагнетании регионального конфликта и вывести кризис на новый качественный уровень. Песков пояснил, что эта проблема не бдет сулить ничего хорошего с точки зрения мировой и общеевропейской безопасности.

Разумеется, сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, <…> это потенциально чрезвычайно опасно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ

Теги: военная помощь, всу, дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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