Песков назвал опасной дискуссию о поставках Киеву вооружений для ударов по территории РФ

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал чрезвычайно опасной дискуссию о поставках киевскому режиму новых тяжелых видов вооружений для ударов по территории РФ. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе телефонного брифинга с журналистами. Он считает, что само по себе обсуждение такого вопроса может сказаться на нагнетании регионального конфликта и вывести кризис на новый качественный уровень. Песков пояснил, что эта проблема не бдет сулить ничего хорошего с точки зрения мировой и общеевропейской безопасности.
Разумеется, сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, <…> это потенциально чрезвычайно опасно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ
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