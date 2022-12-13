Песков назвал опасной дискуссию о поставках Киеву вооружений для ударов по территории РФ

В Кремле рассказали о том, что Запад нагнетает обстановку в регионе.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал чрезвычайно опасной дискуссию о поставках киевскому режиму новых тяжелых видов вооружений для ударов по территории РФ. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе телефонного брифинга с журналистами. Он считает, что само по себе обсуждение такого вопроса может сказаться на нагнетании регионального конфликта и вывести кризис на новый качественный уровень. Песков пояснил, что эта проблема не бдет сулить ничего хорошего с точки зрения мировой и общеевропейской безопасности.

Разумеется, сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, <…> это потенциально чрезвычайно опасно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной.

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