Песков не увидел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной

Кремль оценил слова зампреда СБ РФ о ядерной войне.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков не увидел в словах заместителя председателя Совета Безопасности страны Дмитрия Медведева противоречий с национальной ядерной доктриной. Соответствующее заявление чиновник из Кремля сделал в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами. Ранее Медведев объяснил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной, что полностью идет в соответствии с российской ядерной доктриной. Такое заявление бывший глава РФ сделал в качестве комментария на обсуждение руководством НАТО новых военных поставок для Вооруженных сил Украины, в которые попадают тяжелые виды оружия.

Песков не стал говорить об отставке Арестовича.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ