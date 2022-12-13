Песков не стал говорить об отставке Арестовича

В Кремле заявили, что власти РФ занимаются "своими делами".

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков не стал говорить об отставке советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Соответствующий вопрос журналисты задали чиновнику из Кремля во время телефонного брифинга. Эксперт отметил, что Москве следует заниматься собственными делами.

Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения, отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что еще днем 14 января Алексей Арестович заявил о том, что причиной разрушения части жилого дома в Днепропетровске стала работа украинской противовоздушной обороны. В понедельник 16 января Дмитрий Песков обратил внимание общественности на слова официальных представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда здания в в городе стала украинская противоракета. Он добавил, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре соседнего государства. Украины. Позже Алексей Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ