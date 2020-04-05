Песков: мировой кризис "еще заявит о себе"

Мировой экономический кризис, вызванный в том числе вспышкой COVID-19, продолжит проявляться в дальнейшем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В программе "Москва. Кремль. Путин" чиновник подчеркнул, что властям всех государств нужно готовиться к этому кризису. Он добавил, что для решения проблемы потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны всех стран.
Согласно данным сайта worldometers.info в мире коронавирусной инфекцией заражено более 1,2 млн человек.
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Видео: Youtube / CNN
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