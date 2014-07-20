Песков: ежегодная пресс-конференция Путина состоится до Нового года

Мероприятие готовится в очном формате.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится до конца текущего года. Об этом в беседе с изданием "Известия" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент с точной датой проведения мероприятия пока в Кремле не определились.

До Нового года пресс-конференция состоится. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля ранее уточнил, что пресс-конференция готовится в очном формате.

Напомним, в декабре прошлого года из-за пандемии COVID-19 формат большой пресс-конференции подвергся изменениям. Некоторые представители СМИ находились вместе с российским лидером в его резиденции в Ново-Огарево, а остальные – в Центре международной торговли, общаясь с Путиным по видеосвязи.

Ранее в Кремле сообщили, что трехсторонние переговоры Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоятся 26 ноября. Не исключено, что представители трех государств проведут отдельные беседы.

Фото: kremlin.ru