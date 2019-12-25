  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названа дата проведения трехсторонних переговоров Путина, Пашиняна и Алиева
Сегодня, 15:44
139
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Названа дата проведения трехсторонних переговоров Путина, Пашиняна и Алиева

0 0

Встреча состоится в Сочи.

Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоятся 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Переговоры приурочили к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Встреча состоится по инициативе российской стороны. Место проведения переговоров – город Сочи.

Планируется рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров трёх <…>, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе.

из сообщения Кремля

Отмечается, что стороны переговоров уделят большое внимание вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Не исключено, что представители трех государств проведут отдельные беседы.

Ранее в Ереване задержали 18 участников акции протеста. Они требовали от правительства и премьер-министра страны Никола Пашиняна отказа о подписании документа о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. 

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, трехсторонние переговоры
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии