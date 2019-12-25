Песков: ежегодная пресс-конференция Путина готовится в очном формате

Сроки проведения мероприятия будут объявлены позднее.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина готовится в очном формате. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

Официальный представитель Кремля отметил, что сроки проведения мероприятия будут объявлены позднее.

Ежегодная пресс-конференция президента будет, мы готовимся к тому, что в очном формате, о сроках мы вас проинформируем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В СМИ ранее появилась информация, что личная встреча Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом может состояться в начале следующего года. По предварительным данным, главы государств до конца 2021 года запланировали провести переговоры онлайн-формате. В беседе с изданием "Известия" Песков отметил, что проведение очной встречи возможно, однако реальных договоренностей пока нет. Заместитель пресс-секретаря администрации президента США Карин Жан-Пьер также заявила, что сроки переговоров пока не согласованы.

Ранее Путин назвал основные задачи органов внутренних дел.

Фото: kremlin.ru