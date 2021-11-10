Глава РФ поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником.

Российский президент Владимир Путин назвал основные задачи органов внутренних дел. Глава государства поздравил сотрудников правоохранительных ведомств с профессиональным праздником. Он заметил, что население страны предъявляет для них особые требования к выполнению рабочих обязанностей. Он призвал МВД к системности по обеспечению правопорядка, а также повышения уровня защищенности граждан.

Сегодня к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования. И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания. Владимир Путин, президент РФ

Политик рассчитывает от полиции увеличения эффективности работы, совершенствования подходов в борьбе с преступностью. Особое внимание президент уделил противодействию терроризму и экстремизму, а также нелегальному обороту запрещенных веществ, незаконной миграции, преступлений в сфере информационных технологий. Путин выделил и вопрос безопасности на дорогах.

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Видео: Youtube/Россия 24