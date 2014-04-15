Кличко рассказал о нежелании участвовать в выборах президента Украины

Он сравнил работу президента с "колоссальным вызовом и каторгой".

Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко не собирается участвовать в выборах президент Украины. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кличко заявил, что после таких вопросов у него опять начнутся обыски. Речь идет о весенних обысках правоохранителями в коммунальных предприятиях Киева, что вызвало недовольство у мэра столицы Украины. Он также назвал работу президента "колоссальным вызовом и каторгой".

Сказать, что я очень желаю президентом стать - это будет неискренне. Уверен, что если нужно будет, то я приму решение. Виталий Кличко, мэр Киева

Ранее Кличко заявил, что Путин действует исключительно в интересах России.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона