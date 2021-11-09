Белый дом пока не может сказать, когда состоится встреча Путина и Байдена

Администрация Вашингтона не обладает информацией о возможной встрече лидеров РФ и США.

Белый дом пока не может сказать, когда состоится встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена. Об этом прессе рассказала на регулярном брифинге в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница не знает, смогут ли стороны встретиться до конца текущего года в личном или онлайн формате.

Что касается вашего вопроса, я не могу анонсировать какую-либо встречу. Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома

Напомним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ноябре говорил о том, что Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в проведении прямых контактов глав государств в ближайшее время.

Белый дом: директор ЦРУ ездил в Москву по указанию Байдена.

Фото и видео: Белый дом