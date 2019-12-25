Песков сравнил эффективность "Спутника V" и Путина

По его словам, уход российского лидера на карантин никак не повлияет на его текущую работу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин здоров и работает в прежнем режиме. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

По словам официального представителя Кремля, уход российского лидера на карантин никак не повлияет на его текущую работу.

Чувствует он себя прекрасно, он абсолютно здоров, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника V" доказана, она весьма высокая, эффективность президента еще выше. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он добавил, что Путин не нуждается в использовании приложения "Социальный мониторинг", предназначенного для отслеживания пациентов, больных коронавирусом и тех, кто живет вместе с ними.

Напомним, 14 сентября президент Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Песков подчеркнул, что ПЦР-тест российского лидера показал отрицательный результат. На время карантина глава государства вернется к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса. По словам Пескова, Путин будет работать из Ново-Огарево.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что общее число привитых от коронавируса россиян превысило 46 миллионов.

Фото: kremlin.ru