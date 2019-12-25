Песков: Британия и РФ не ведут консультации по вопросу прохода кораблей в Черном море

По его словам, отношения между странами находятся в "подмороженном" состоянии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России и Великобритании в настоящее время не ведут консультации по вопросу прохода кораблей в Черном море. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, нынешние отношения между государствами находятся в "подмороженном" состоянии.

Нет, консультации не ведутся. Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что в Кремле обеспокоены словами министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о проходе британских кораблей в акватории Черного моря. По словам Пескова, в случае нарушения госграницы РФ власти страны примут соответствующие меры.

Напомним, Рааб заявил, что корабли Военно-морских сил страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины". Он считает, военные имеют право осуществить мирный проход через данную территорию Черного моря в соответствии с международным правом.

Ранее в Крыму пообещали жестко ответить на новые британские провокации.

Фото: kremlin.ru