  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков: Британия и РФ не ведут консультации по вопросу прохода кораблей в Черном море
Сегодня, 12:45
225
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Британия и РФ не ведут консультации по вопросу прохода кораблей в Черном море

0 0

По его словам, отношения между странами находятся в "подмороженном" состоянии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России и Великобритании в настоящее время не ведут консультации по вопросу прохода кораблей в Черном море. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, нынешние отношения между государствами находятся в "подмороженном" состоянии.

Нет, консультации не ведутся. Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что в Кремле обеспокоены словами министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о проходе британских кораблей в акватории Черного моря. По словам Пескова, в случае нарушения госграницы РФ власти страны примут соответствующие меры.

Напомним, Рааб заявил, что корабли Военно-морских сил страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины". Он считает, военные имеют право осуществить мирный проход через данную территорию Черного моря в соответствии с международным правом.

Ранее в Крыму пообещали жестко ответить на новые британские провокации.

Фото: kremlin.ru

Теги: великобритания, провокации, черное море, эсминец defender
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии