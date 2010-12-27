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Пешеход скончался после ДТП на Московском шоссе
Сегодня, 9:34
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Пешеход скончался после ДТП на Московском шоссе

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По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Вечером 12 августа на 684 км ФАД "Россия" в Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, авария произошла около 22:55 на Московском шоссе. Мужчина 1980-го года рождения за рулем груженного автовоза сбил пешехода вне пешеходного перехода. Пострадавший 1968 года рождения скончался на месте от полученных травм.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дочь насмерть задавила отца-рыбака  на дамбе в Петербурге

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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