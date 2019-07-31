Пешеход погиб после аварии 30 июля на Коломяжском проспекте

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Вечером 30 июля в Приморском районе произошло смертельное ДТП. Погиб пешеход. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, авария произошла в 23:25 30 июля на Коломяжском проспекте, 19. "Форд" сбил пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Молодой человек 2000-го года рождения погиб на месте. Водитель находится в средней степени тяжести. Его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гатчине водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Видео: vk.com/spb_today