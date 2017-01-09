Пес три месяца ждал хозяев на месте пожара в Калифорнии и питался скунсами

Пожар Camp Fire, бушевавший на территории Калифорнии в ноябре, уничтожил более 18 тысяч построек. Погибли 86 человек.

В США хозяева смогли найти своего пса, который сбежал во время пожара в Калифорнии. На видеозапись первой встречи обратил внимание информационный портал KXTV.

Семья Байехос последний раз видела своего 12-летнего питомца по кличке Кингстон (порода акита-ину) в ноябре во время смертоносного пожара. Во время эвакуации собака выпрыгнула из грузовика и убежала. Члены семьи напечатали плакаты с изображением пса, разместили посты с его фотографией в соцсетях и обзвонили все приюты для собак в округе.

И вот на выходных добровольцы увидели похожего пса на камере видеонаблюдения, с помощью ловушки его удалось поймать. По запаху, исходящему от Кингстона, стало понятно, как он выжил. Пес питался скунсами. До того как отдать собаку хозяевам, волонтерам пришлось несколько часов отмывать его от секрета скунсов, которыми и питался Кингстон. Полностью вывести запах так и не удалось.

Пожар Camp Fire, бушевавший на территории Калифорнии в ноябре, уничтожил более 18 тысяч построек. Погибли 86 человек.

Фото и видео: ABC10/ Youtube