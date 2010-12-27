Первую поездку "Лыжных стрел" перенесли на 11 января

Бесплатная электричка доставит петербуржцев в Орехово и Шапки.

Пригородные поезда "Лыжные стрелы" вместо 5 января отправятся 11 января из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

"Лыжные стрелы" — электрички, которые отвозят лыжников на соревнования и прогулки по лесу. Бесплатные билеты можно получить в отделах физической культуры и спорта администрации районов Петербурга.

Электропоезд отправится до станций Орехово и Шапки 11, 19 и 25 января, а затем — 2, 15, 22 и 29 февраля и 7, 15, 21 марта.

В направлении Орехово "Лыжная стрела" стартует в 9:15 с Финляндского вокзала и пребывает в 10:42. В обратную сторону она поедет в 15:15.

В сторону станции Шапки поезд тронется в 10:11 с Московского вокзала с остановкой в Колпино в 10:32-10:33. На конечной станции пассажиры будут в 11:32. В Петербург можно будет уехать в 15:29.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проездной на электрички подорожает с 1 января.

Фото: Piter.TV