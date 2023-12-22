Первый в РФ электрогрузомобиль начал работать в Пулково

Электрогрузовик создан на основе шасси УАЗ Профи, его грузоподъёмность достигает одной тонны.

В парк аэродромной техники петербургского аэропорта Пулково был добавлен первый электрический грузовой автомобиль отечественного производства EVM Pro. Как сообщили представители пресс-службы воздушной гавани, тестирование нового автомобиля будет проводиться в течение месяца.

Директор по наземному обслуживанию компании "Воздушные ворота Северной столицы" Павел Кушниренко уточнил, что переход на электрический транспорт имеет свои преимущества, такие как экологичность и экономичность. В частности, затраты на обслуживание такой машины почти в два раза ниже.

Кроме того, генеральный директор компании "ЭМ Рус" Илья Рашкин добавил, что 67% комплектующих электрогрузовика произведены в РФ. "EVM Pro уже успешно проехал миллион км по дорогам страны, но работа в аэропорту стала для него первым опытом.

Электрогрузовик создан на основе шасси УАЗ Профи, его грузоподъёмность достигает одной тонны. На одном заряде аккумулятора автомобиль может пройти до 300 км, а его максимальная скорость составляет 120 км/ч. Полная зарядка автомобиля занимает два часа. Сборка и выпуск производятся в Москве, а в Петербурге находится центр исследования и разработки, а также производство.

Ранее мы сообщили о том, что втобусы в Пулково хотят направить по другому маршруту.

Фото: пресс-служба Пулково